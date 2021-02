“La pupa e il secchione”: le anticipazioni della puntata di giovedì 4 febbraio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nella terza puntata de “La pupa e il secchione e viceversa” i pupi e i secchioni dovranno sottoporsi a delle sfide e vi saranno degli ospiti che interagiranno con loro Stasera ritorna “La pupa e il secchione e viceversa”, il programma cult prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Andrea Pucci. Al suo fianco, come madrina, la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. In onda in prima serata su Italia 1, la terza puntata avrà momenti di goliardia, confronti e prove. Nei giorni scorsi i pupi e le secchione hanno iniziato a conoscersi ma la puntata si aprirà con un nuovo “Ripensamento”. I secchioni e i pupi potranno decidere, infatti, se restare o meno con la propria compagna e c’è da aspettarsi qualche cambiamento tra le coppie, o ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nella terzade “Lae ile viceversa” i pupi e i secchioni dovranno sottoporsi a delle sfide e vi saranno degli ospiti che interagiranno con loro Stasera ritorna “Lae ile viceversa”, il programma cult prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Andrea Pucci. Al suo fianco, come madrina, laper antonomasia: Francesca Cipriani. In onda in prima serata su Italia 1, la terzaavrà momenti di goliardia, confronti e prove. Nei giorni scorsi i pupi e lehanno iniziato a conoscersi ma lasi aprirà con un nuovo “Ripensamento”. I secchioni e i pupi potranno decidere, infatti, se restare o meno con la propria compagna e c’è da aspettarsi qualche cambiamento tra le coppie, o ...

fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - niccolab : @see_lallero Se #LaCaserma è soporifero, allora l'attuale 'Pupa e Secchione' è narcolettico al 100%. Comunque, non… - tuttopuntotv : Anticipazioni terza puntata de La Pupa e il Secchione in onda il 4 febbraio 2021 - paradisevniall : Ma vi pare che gli unici programmi che seguo in tv (masterchef, pupa e secchione e che dio ci aiuti) siano tutti il… - zazoomblog : La Pupa e il Secchione anticipazioni puntata del 4 febbraio - #Secchione #anticipazioni #puntata… -