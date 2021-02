La Pupa e il Secchione, anticipazioni puntata in onda il 4 febbraio 2021 su Italia 1 (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Pupa e il Secchione anticipazioni, prove e ospiti della terza puntata in onda giovedì 4 febbraio 2021 su Italia 1. Ripensamento per le Secchione, un nuovo pupo e altro. Giovedì 4 febbraio 2021 su Italia 1 continua l’appuntamento settimanale con quello che è definito “docu-reality”: La Pupa e il Secchione e Viceversa. Tra le novità di quest’anno abbiamo già visto il conduttore che non è più Paolo Ruffini, ma il comico Andrea Pucci. L’appuntamento con il programma è per alle 21:25 circa, in prima serata su Italia 1. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, è composto da 6 appuntamenti che racconteranno l’incontro tra due ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lae il, prove e ospiti della terzaingiovedì 4su1. Ripensamento per le, un nuovo pupo e altro. Giovedì 4su1 continua l’appuntamento settimanale con quello che è definito “docu-reality”: Lae ile Viceversa. Tra le novità di quest’anno abbiamo già visto il conduttore che non è più Paolo Ruffini, ma il comico Andrea Pucci. L’appuntamento con il programma è per alle 21:25 circa, in prima serata su1. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, è composto da 6 appuntamenti che racconteranno l’incontro tra due ...

fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - GVCCILOUIS : RT @impasticcata: comunque marini e miryea sono rispettivamente il miglior secchione e la migliore pupa e sono in coppia insieme their powe… - ValeRia281092 : I've just watched episode S02 | E02 of La pupa e il secchione e viceversa! - UnDueTreBlog : La Pupa e il Secchione (e viceversa) – Terza puntata del 04/02/2021 – La nuova edizione con Pucci su Italia 1.… - forearmstand : Noi stiamo qui a parlare di un sacco di cose ma ricordiamoci che ancora esiste 'la pupa e il secchione' -