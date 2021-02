La Lega detta condizioni ma non esclude il sì a Draghi. Meloni critica: «Non capisco Salvini, vuole stare al governo con Boldrini?» (Di venerdì 5 febbraio 2021) È stato il giorno dell’apertura grillina, della mano tesa di Giuseppe Conte al presidente incaricato Mario Draghi e di Forza Italia che completa, benché gli azzurri non vogliano sentir pronunciare quel nome, il quadro della cosiddetta maggioranza Ursula. Nicola Zingaretti sigilla la nascita di un’alleanza strutturale con Movimento 5 stelle e Liberi e uguali. Un Luigi Di Maio animato da tanto spirito istituzionale, poi, non si era mai visto: «È proprio in queste precise circostanze che una forza politica si mostra matura agli occhi del Paese». E invece, a fine giornata, è arrivata la Lega a scompaginare il confine del sempre più probabile Draghi uno. Giancarlo Giorgetti è stato il primo a far capire che i leghisti non si sarebbero sfilati dalla partita, appiattendosi sulla posizione di Giorgia ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 febbraio 2021) È stato il giorno dell’apertura grillina, della mano tesa di Giuseppe Conte al presidente incaricato Marioe di Forza Italia che completa, benché gli azzurri non vogliano sentir pronunciare quel nome, il quadro della cosidmaggioranza Ursula. Nicola Zingaretti sigilla la nascita di un’alleanza strutturale con Movimento 5 stelle e Liberi e uguali. Un Luigi Di Maio animato da tanto spirito istituzionale, poi, non si era mai visto: «È proprio in queste precise circostanze che una forza politica si mostra matura agli occhi del Paese». E invece, a fine giornata, è arrivata laa scompaginare il confine del sempre più probabileuno. Giancarlo Giorgetti è stato il primo a far capire che i leghisti non si sarebbero sfilati dalla partita, appiattendosi sulla posizione di Giorgia ...

bonanniandrea1 : @DoctorWho744 @fdragoni La Lega ha detto o noi o i 5S. A questo punto o il PD accetta un governo rosso-verde oppure… - Delligi : @Frab451 Che potrà anche esere anche sbagliata, ma non rappresenta la linea della Lega. Detta cosi sembra che la li… - maulib72 : Ok, la #Lega si è detta disponibile a un governo col #PD,e ieri ha incontrato #Renzi,il PD ha schifato la lega ma r… - FabioOffreda : Alcuni #media depravati e corrotti, insieme ai pagliacci della #Lega '#Salvini' e company, non hanno capito che per… - PTommy78 : @Solocarmen1 La Lega è appendice di Berlusconi, ma continuate pure a credere che Silvio abbia salvato una banca per… -