La Gioconda lascia il Louvre: la protesta dell’artista (Di giovedì 4 febbraio 2021) Adirata per la chiusura dei musei, la Gioconda di Leonardo da Vinci esce dal quadro e abbandona il Louvre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TOOLATE street Artist (@newsfromtoolate) La Gioconda senza la Gioconda. Questa è stata l’incredibile sorpresa per alcuni passanti in rue de Rivoli (Parigi) nel fine settimana. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 4 febbraio 2021) Adirata per la chiusura dei musei, ladi Leonardo da Vinci esce dal quadro e abbandona il. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TOOLATE street Artist (@newsfromtoolate) Lasenza la. Questa è stata l’incredibile sorpresa per alcuni passanti in rue de Rivoli (Parigi) nel fine settimana. L'articolo proviene da YesLife.it.

dd93__ : @leiballa2pac lascia stare la gioconda sta bene lì dov’è - Lynarosae : RT @ARTEita: Nel mezzo di una tenuta gigantesca, il castello di Chambord si lascia ammirare per la sua maestosità e la particolarissima dop… - agomezes12 : RT @ARTEita: Nel mezzo di una tenuta gigantesca, il castello di Chambord si lascia ammirare per la sua maestosità e la particolarissima dop… - Vince17_17 : RT @ARTEita: Nel mezzo di una tenuta gigantesca, il castello di Chambord si lascia ammirare per la sua maestosità e la particolarissima dop… - MaykenAlanna : RT @ARTEita: Nel mezzo di una tenuta gigantesca, il castello di Chambord si lascia ammirare per la sua maestosità e la particolarissima dop… -