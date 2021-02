La Germania nega al Liverpool di passare la frontiera per la Champions (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le varianti del Covid rischiano di bloccare (di nuovo) il regolare svolgimento dei campionati di calcio nazionali ed internazionali. A prendere i primi provvedimenti contro il dilagare della variante ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le varianti del Covid rischiano di bloccare (di nuovo) il regolare svolgimento dei campionati di calcio nazionali ed internazionali. A prendere i primi provvedimenti contro il dilagare della variante ...

fcin1908it : Champions, problema Covid per il Liverpool: la polizia nega l'ingresso in Germania - - capand69 : RT @LucianoBarraCar: 'L'ordine costituzionale europeo?' In quale film vivono visto che la corte cost della Germania, da loro stessi adorata… - fabioboldrini2 : RT @LucianoBarraCar: 'L'ordine costituzionale europeo?' In quale film vivono visto che la corte cost della Germania, da loro stessi adorata… - LupoAlexandros : RT @LucianoBarraCar: 'L'ordine costituzionale europeo?' In quale film vivono visto che la corte cost della Germania, da loro stessi adorata… - clagadil : RT @LucianoBarraCar: 'L'ordine costituzionale europeo?' In quale film vivono visto che la corte cost della Germania, da loro stessi adorata… -