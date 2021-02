La Germania blocca il Liverpool: non potrà andare a Lipsia per la Champions (Di giovedì 4 febbraio 2021) Germania vietata per il Liverpool: servirà una nuova sede in campo neutro per l’andata dell’ottavo di Champions fra Lipsia e Liverpool, in programma il 16 febbraio prossimo in Germania. Il governo tedesco ha infatti chiuso gli aeroporti ai voli provenienti da Regno Unito, Irlanda, Brasile, Portogallo e Sudafrica fino al 17 come misura per contrastare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021)vietata per il: servirà una nuova sede in campo neutro per l’andata dell’ottavo difra, in programma il 16 febbraio prossimo in. Il governo tedesco ha infatti chiuso gli aeroporti ai voli provenienti da Regno Unito, Irlanda, Brasile, Portogallo e Sudafrica fino al 17 come misura per contrastare L'articolo

sportli26181512 : #Governance #Notizie La Germania blocca il Liverpool: non potrà andare a Lipsia per la Champions: Germania vietata… - PierS_JJ_ : RT @CalcioFinanza: La Germania blocca il Liverpool: non potrà andare a Lipsia per la Champions - fede_200_ : RT @CalcioFinanza: La Germania blocca il Liverpool: non potrà andare a Lipsia per la Champions - CalcioFinanza : La Germania blocca il Liverpool: non potrà andare a Lipsia per la Champions - SILVIALUCISANO : Sbarcati 43 potenziali terroristi, la Germania blocca i ricollocamenti dall’Italia – VIDEO -