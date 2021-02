La furia del pusher sull'agente: il poliziotto a terra senza sensi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Il poliziotto è stato aggredito dal pusher dopo esser stato colto in flagranza di reato. L'agente ha riportato un trauma cranico con versamento Ha spintonato un poliziotto al punto tale da farlo cadere con la testa al suolo e procuragli un importante trauma cranico con versamento. Così, per la follia di un pusher colto in flagranza di reato, un agente della Squadra Volante di Torino è finito in ospedale. Rintracciato poco dopo il tentativo di fuga alla periferia del capoluogo piemontese, lo spacciatore è stato arrestato: dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il poliziotto ferito è ricoverato con una prognosi di 30 giorni. L'aggressione Non è ancora stata chiarita la dinamica della ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Ilè stato aggredito daldopo esser stato colto in flagranza di reato. L'ha riportato un trauma cranico con versamento Ha spintonato unal punto tale da farlo cadere con la testa al suolo e procuragli un importante trauma cranico con versamento. Così, per la follia di uncolto in flagranza di reato, undella Squadra Volante di Torino è finito in ospedale. Rintracciato poco dopo il tentativo di fuga alla periferia del capoluogo piemontese, lo spacciatore è stato arrestato: dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Ilferito è ricoverato con una prognosi di 30 giorni. L'aggressione Non è ancora stata chiarita la dinamica della ...

