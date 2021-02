La famosa azienda che produce jeans chiude i battenti. Capi svenduti a 2 euro (Di giovedì 4 febbraio 2021) Questo particolare momento storico è difficile anche per i marchi più grandi e famosi; è il caso della nota azienda di jeans, Rifle. Rifle chiude per fallimento La storica ed iconica azienda italiana, con sede a Barberino del Mugello, chiude i battenti per fallimento; fondata dai fratelli Fiorenzo e Giulio Fratini nel 1958, non è riuscita a sopravvivere alla crisi, nonostante i tentativi di salvataggio. L’azienda, che ha avuto il suo momento di massimo splendore tra gli anni Sessanta e Ottanta, ha subito nel tempo un lento ed inesorabile declino, fino ad arrivare a oggi. Gli investimenti sono stati vani Purtroppo, a nulla sono valsi a nulla gli investimenti, i fondi esteri e le operazioni di rilancio tentate dalla società; a ottobre 2020, infatti, ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 4 febbraio 2021) Questo particolare momento storico è difficile anche per i marchi più grandi e famosi; è il caso della notadi, Rifle. Rifleper fallimento La storica ed iconicaitaliana, con sede a Barberino del Mugello,per fallimento; fondata dai fratelli Fiorenzo e Giulio Fratini nel 1958, non è riuscita a sopravvivere alla crisi, nonostante i tentativi di salvataggio. L’, che ha avuto il suo momento di massimo splendore tra gli anni Sessanta e Ottanta, ha subito nel tempo un lento ed inesorabile declino, fino ad arrivare a oggi. Gli investimenti sono stati vani Purtroppo, a nulla sono valsi a nulla gli investimenti, i fondi esteri e le operazioni di rilancio tentate dalla società; a ottobre 2020, infatti, ...

Cesare14931834 : RT @catirafaella: @DaniloToninelli @mitgov Hai ragione da vendere, Danilo. Appena si è fatto il nome di Draghi ha fatto un balzo in avanti… - MaCham91 : RT @catirafaella: @DaniloToninelli @mitgov Hai ragione da vendere, Danilo. Appena si è fatto il nome di Draghi ha fatto un balzo in avanti… - Watts1941 : RT @catirafaella: @DaniloToninelli @mitgov Hai ragione da vendere, Danilo. Appena si è fatto il nome di Draghi ha fatto un balzo in avanti… - catirafaella : @DaniloToninelli @mitgov Hai ragione da vendere, Danilo. Appena si è fatto il nome di Draghi ha fatto un balzo in a… - info_shockblog : ?? Come ha fatto LEGO ad aumentare la popolarità negli anni? Ecco alcune delle strategie messe in atto dall'azienda… -