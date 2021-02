La famosa artista italiana pubblica uno scatto subito dopo un intervento chirurgico. E’ proprio lei (Di giovedì 4 febbraio 2021) La cantante Jessica Morlacchi ha tenuto fede alla parola data, si è sottoposta a chirurgia plastica come aveva già annunciato: “Sono assolutamente a favore della chirurgia plastica e a tutti i vari ritocchi… (a gennaio mi opero al naso!). La felicità di Jessica E infatti in queste ore la cantante ha raccontato, postando anche delle foto con il volto fasciato, di essersi rifatta il naso e di essere tornata a casa ieri sera verso le 22:00. Mi hanno operato e poi sono tornata subito a casa. Una felicità incredibile, non ve lo sto nemmeno a dire. Grazie per i tanti messaggi che mi avete mandato, perché siete stati carinissimi. Davvero, tanto tanto affetto mi è arrivato e sinceramente non me ne aspettavo così tanto. Anche da persone che mai avrei immaginato. Vi racconterò i dettagli dell’operazione, tutto quello che vorrete sapere. Un bacino, buona ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 4 febbraio 2021) La cantante Jessica Morlacchi ha tenuto fede alla parola data, si è sottoposta a chirurgia plastica come aveva già annunciato: “Sono assolutamente a favore della chirurgia plastica e a tutti i vari ritocchi… (a gennaio mi opero al naso!). La felicità di Jessica E infatti in queste ore la cantante ha raccontato, postando anche delle foto con il volto fasciato, di essersi rifatta il naso e di essere tornata a casa ieri sera verso le 22:00. Mi hanno operato e poi sono tornataa casa. Una felicità incredibile, non ve lo sto nemmeno a dire. Grazie per i tanti messaggi che mi avete mandato, perché siete stati carinissimi. Davvero, tanto tanto affetto mi è arrivato e sinceramente non me ne aspettavo così tanto. Anche da persone che mai avrei immaginato. Vi racconterò i dettagli dell’operazione, tutto quello che vorrete sapere. Un bacino, buona ...

ginospadino : @BObliterato Io poi, che sono famosa tra le mie amiche per la mia irrazionale sincerità ad ogni costo...???????? per me… - 2littlez : 'It was a good day' di ice cube è uno dei pochi casi in cui la canzone più famosa di un'artista è anche la migliore che ha fatto - princesspark06 : RT @SheLenaX: non capisco perchè se uno dice che la sua canzone preferita è quella più commerciale/famosa di un artista è un local, cosa ti… - hailpistacchio : RT @SheLenaX: non capisco perchè se uno dice che la sua canzone preferita è quella più commerciale/famosa di un artista è un local, cosa ti… - missingmyboyss : RT @SheLenaX: non capisco perchè se uno dice che la sua canzone preferita è quella più commerciale/famosa di un artista è un local, cosa ti… -