La Dea bendata si ferma nel Lazio: 100mila euro al Gratta e Vinci (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Dea bendata fa visita al Lazio e regala la grande somma di centomila euro ad un fortunato cliente di un bar a Rieti. Il numero 16 per chi crede nella cabala è un numero che è destinato ad essere fortunato per forza visto quello che rappresenta. Nella smorfia napoletana, infatti, rappresenta una parte del corpo umano: il ‘lato B’. E’ sinonimo di fortuna ma anche di sfida: nell’antichità se mostravi il sedere veniva visto come un affronto. Ma a parte le superstizioni e le leggende, l’unica cosa certa è che il 16 sarà un numero che difficilmente un abitante di Rieti dimenticherà. Ha comprato un Gratta e Vinci da 5 euro, uno dei più famosi e vincenti da quando è partita la caccia alla fortuna. Il Miliardario ha regalato un altro grande sogno. LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Deafa visita ale regala la grande somma di centomilaad un fortunato cliente di un bar a Rieti. Il numero 16 per chi crede nella cabala è un numero che è destinato ad essere fortunato per forza visto quello che rappresenta. Nella smorfia napoletana, infatti, rappresenta una parte del corpo umano: il ‘lato B’. E’ sinonimo di fortuna ma anche di sfida: nell’antichità se mostravi il sedere veniva visto come un affronto. Ma a parte le superstizioni e le leggende, l’unica cosa certa è che il 16 sarà un numero che difficilmente un abitante di Rieti dimenticherà. Ha comprato unda 5, uno dei più famosi e vincenti da quando è partita la caccia alla fortuna. Il Miliardario ha regalato un altro grande sogno. LEGGI ANCHE ...

