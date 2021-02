La curva risale | la Campania a rischio Dad

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono stati 13.659 i nuovi casi Covid ieri in Italia su 270.142 test. Il tasso di positività è salito al 5%. I decessi sono stati 422, il totale delle vittime 90.241. Le terapie intensive occupate sono 6 in più, 2.151 in totale. I ricoveri ordinari 328 in meno, 19.743 in tutto. La regione con il numero maggiore di nuovi positivi è stata la Lombardia (1.746) seguita da(1.544) ed Emilia Romagna (1.192). La Fondazione Gimbe rileva dal 27 gennaio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

In linea con il resto d'Italialeggermente ladei contagi in Sardegna dove nelle ultime 24 ore si contano 205 i nuovi casi Covid su 2.941 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 6,9%. Si registrano anche 4 ......il nuovo monitoraggio del Ministero della Salute in Toscana c'è stato un brusco rialzo della...6% è risultato positivo, visto i meno tamponi eseguiti - circa mille in meno -il tasso ...Gli attualmente positivi su 100 mila abitanti sono aumentati in Abruzzo, Molise, Provincia Autonoma di Trento, Toscana e Umbria. Alle problematiche elencate si aggiunge anche la preoccupante questione ...La fondazione presieduta da Nino Cartabellotta mette in guardia anche sul fronte dei vaccini: "Le forniture si concentreranno nella seconda metà del primo trimestre, serve imponente macchina organizza ...