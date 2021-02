La crisi di governo è nelle mani di Draghi: noi Verdi ora chiediamo responsabilità (Di giovedì 4 febbraio 2021) Quella a cui stiamo assistendo da alcuni giorni è una crisi di governo incomprensibile e inopportuna. In piena recrudescenza della pandemia, con un complesso piano vaccinale da gestire in maniera efficiente e la grande opportunità da cogliere del Next Generation Eu (oltre 230 miliardi di euro per “costruire” l’Italia sostenibile del futuro), aprire la crisi di governo al buio da parte di Renzi è stato un atto del tutto irresponsabile. E tra i tanti contraccolpi negativi che avrà, è probabile che aumenti il gap di fiducia dei cittadini verso chi li governa, proprio nel momento in cui, al contrario, servirebbe maggiore coesione per uscire, insieme, dalla prova più difficile che ha di fronte il nostro paese dal secondo dopoguerra. Chi ha aperto la crisi, segnatamente il senatore Matteo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Quella a cui stiamo assistendo da alcuni giorni è unadiincomprensibile e inopportuna. In piena recrudescenza della pandemia, con un complesso piano vaccinale da gestire inera efficiente e la grande opportunità da cogliere del Next Generation Eu (oltre 230 miliardi di euro per “costruire” l’Italia sostenibile del futuro), aprire ladial buio da parte di Renzi è stato un atto del tutto irresponsabile. E tra i tanti contraccolpi negativi che avrà, è probabile che aumenti il gap di fiducia dei cittadini verso chi li governa, proprio nel momento in cui, al contrario, servirebbe maggiore coesione per uscire, insieme, dalla prova più difficile che ha di fronte il nostro paese dal secondo dopoguerra. Chi ha aperto la, segnatamente il senatore Matteo ...

