La confessione in diretta Tv: "Ho tradito mia moglie con Barbara d'Urso" (Di giovedì 4 febbraio 2021) apessi com'è strano. Sentirsi innamorati. A Milano, cantava Memo Remigi anni fa. E dev'esser stato ancora più strano per la moglie di lui scoprire che l'uomo l'aveva tradita con Barbara d'Urso. I fatti risalgono alla fine degli anni Settanta, quando Memo era già un cantante affermato e Barbara una giovane esordiente del mondo della tv. La scintilla fece scoccare un amore che poi sarebbe stato lungo quattro anni, per buona pace della consorte dell'artista (che dopo qualche tempo, però, ri-accolse in casa il fedifrago). (Continua..) A raccontare come andò quel "triangolo" è oggi lo stesso Remigi in un'intervista rilasciata al settimanale Di Più TV. Reduce dalla scomparsa moglie Lucia, avvenuta a metà gennaio a seguito di una malattia, il paroliere fa un bilancio della sua vita sentimentale, senza dimenticare ...

