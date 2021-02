La bufera a New York non ferma “The Naked Cowboy”: la perfomance in mutande sotto la neve (Di giovedì 4 febbraio 2021) La bufera di neve che in questi giorni si è abbattuta su New York non ha fermato “The Naked Cowboy“, l’artista di strada Robert John Burck. Il 50enne, famoso per le sue esibizioni a Times Square indossando solo stivali da Cowboy, un cappello, degli slip bianchi e una chitarra strategicamente posizionata per dare l’illusione che sia nudo, si è esibito sotto la neve, al suo solito “vestito” delle sole mutande. Con le sue imprese, grazie ai soldi dati dai passanti, può riuscire a guadagnare anche oltre 100mila dollari l’anno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ladiche in questi giorni si è abbattuta su Newnon hato “The“, l’artista di strada Robert John Burck. Il 50enne, famoso per le sue esibizioni a Times Square indossando solo stivali da, un cappello, degli slip bianchi e una chitarra strategicamente posizionata per dare l’illusione che sia nudo, si è esibitola, al suo solito “vestito” delle sole. Con le sue imprese, grazie ai soldi dati dai passanti, può riuscire a guadagnare anche oltre 100mila dollari l’anno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

New York, sotto la bufera di neve riappare 'The naked Cowboy'

New York vive da giorni sotto una delle maggiori nevicate della sua storia. Che però non ha scoraggiato Robert John Burck, 50 anni, uno degli artisti di strada più famosi della città, da tutti ...

Bufera di neve paralizza New York, è emergenza LE FOTO - Primopiano Agenzia ANSA Usa, nevicata da record nel New Jersey

(LaPresse) – La tempesta che sta colpendo in questi giorni il New Jersey ha ricoperto lo Stato americano di un manto nevoso da record, il più consistente degli ultimi 122 anni. Il National Weather Ser ...

