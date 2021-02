Keith Martin | l’uomo da 450 kg | com’è morto? La sua storia

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Nel dicembre del 2014più grasso del mondo èper una polmonite causata dal suo stato di salute:pesava la bellezza di ben 450 chili.aveva deciso di svoltare strada, mangiando di meno e decidendo di subire un intervento di bendaggio gastrico. Sembrerebbe però che dopo l’operazione le sue difese immunitarie fossero indebolite e una brutta polmonite contratta, unita ad un organismo purtroppo non abbastanza forte per fronteggiarla, lo ha portato alla morte. L’inglese ha anche ammesso più volte che la causa del suo esagerato peso fosse il suo scellerato bisogno di cibo. Da ricordare come chiese a tutti i fast food britannici di imporre una tassa sui propri prodotti alle persone in sovrappeso per preservare la loro salute. Il 44enne ha poi raccontato di come ...

LiaColombo1 : Questa sera, su @realtimetvit Keith Martin, l'uomo da 450 chili. ?? (5 dicembre 2014) #viteallimite - zazoomblog : L’uomo di 450 kg: Keith Martin dalla speranza al dramma - #L’uomo #Keith #Martin #dalla - zazoomblog : L’uomo da 450 chili è morto? La storia di Keith Martin oggi su Real Time e anticipazioni puntata - #L’uomo #chili… -

Ultime Notizie dalla rete : Keith Martin

La Gazzetta dello Sport

L'uomo da 450 chilisarà protagonista della puntata di Real Time che andrà in onda oggi, 4 febbraio, alle ore 21.20. Qual è la sua storia e che fine ha fatto oggi? L'uomo da 450 chili: anticipazioni puntata ......Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series Jenifer Lewis " Black - ish (ABC) Marsai" ...Is Us (NBC) Outstanding Actor in a Drama Series Jonathan Majors " Lovecraft Country (HBO)...In onda su Real Time L'uomo di 450 kg, la storia di Keith Martin e della sua lotta al peso: dalla speranza fino al triste e drammatico epilogo ...Su Real Time va in onda la replica del docureality su Keith Martin, chi era l'uomo da oltre 400 kg e come è morto.