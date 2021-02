Katherine Heigl sull’addio a Grey’s Anatomy: “Ho sbagliato, non mi pento ma avrei potuto gestirlo meglio” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dieci anni dopo lo strappo che si è consumato con ShondaLand, le parole di Katherine Heigl sull’addio a Grey’s Anatomy sono una riflessione ormai a freddo, maturata dopo una crescita personale, la psicoterapia e la scoperta della meditazione. Parlando della sua nuova serie per Netflix, L’Estate in cui Imparammo a Volare, l’argomento è tornato all’ordine del giorno in varie interviste: Katherine Heigl sull’addio a Grey’s Anatomy ha confessato di avere dei rimpianti, non tanto per la scelta di lasciare la serie ma per il modo in cui si è verificato il divorzio. Le dichiarazioni di Katherine Heigl sull’addio a Grey’s Anatomy ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dieci anni dopo lo strappo che si è consumato con ShondaLand, le parole disono una riflessione ormai a freddo, maturata dopo una crescita personale, la psicoterapia e la scoperta della meditazione. Parlando della sua nuova serie per Netflix, L’Estate in cui Imparammo a Volare, l’argomento è tornato all’ordine del giorno in varie interviste:ha confessato di avere dei rimpianti, non tanto per la scelta di lasciare la serie ma per il modo in cui si è verificato il divorzio. Le dichiarazioni di...

