Katherine Heigl rompe il silenzio sull’addio a Grey’s Anatomy: “Ho sbagliato, non mi pento ma…” (Di giovedì 4 febbraio 2021) È passato ormai quasi un anno dall’addio di Justin Chambers in “Grey’s Anatomy” e Katherine Heigl ha deciso di rompere il silenzio per spiegare la sua versione dei fatti sull’uscita di scena del personaggio di Alex Karev e del suo riavvicinamento a Izzie Stevens, il ruolo che ha lasciato più di 10 anni fa. Ospite di Entertainment Tonight, l’attrice ha spiegato di non aver visto l’episodio in questione – che all’epoca lasciò non poco l’amaro in bocca ai fan della serie – ma ha chiarito le motivazioni che l’hanno portata a prendere quella decisione drastica: “So che c’è un modo migliore per affrontare queste cose rispetto al mio. Avrei potuto gestirlo con più grazia. In realtà non mi pento di aver lasciato Grey’s Anatomy, ho fatto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) È passato ormai quasi un anno dall’addio di Justin Chambers in “” eha deciso dire ilper spiegare la sua versione dei fatti sull’uscita di scena del personaggio di Alex Karev e del suo riavvicinamento a Izzie Stevens, il ruolo che ha lasciato più di 10 anni fa. Ospite di Entertainment Tonight, l’attrice ha spiegato di non aver visto l’episodio in questione – che all’epoca lasciò non poco l’amaro in bocca ai fan della serie – ma ha chiarito le motivazioni che l’hanno portata a prendere quella decisione drastica: “So che c’è un modo migliore per affrontare queste cose rispetto al mio. Avrei potuto gestirlo con più grazia. In realtà non midi aver lasciato, ho fatto la ...

