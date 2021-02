Juventus Women, UFFICIALE: rinnovo di contratto fino al 2022 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fin da quando è nata la Juventus Women, l’allenatrice della squadra bianconera femminile è stata Rita Guarino. Una donna tutta d’un pezzo, capace di portare la Vecchia Signora a stabilire record su record in Serie A ed a conseguire parecchi trionfi in campo nazionale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, aria di rinnovo: Juve e Inter si arrendono Per la Champions League vi sarà da attendere ancora un po’, in quanto il calcio femminile all’estero è più avanti rispetto al nostro. Detto questo, il lavoro di Guarino è stato premiato con un rinnovo di contratto fino al termine del 2022. LEGGI ANCHE: Juventus, il "nuovo" acquisto pronto al rientro Rita Guarino, allenatrice della Juventus ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fin da quando è nata la, l’allenatrice della squadra bianconera femminile è stata Rita Guarino. Una donna tutta d’un pezzo, capace di portare la Vecchia Signora a stabilire record su record in Serie A ed a conseguire parecchi trionfi in campo nazionale. LEGGI ANCHE: Calciomercato, aria di: Juve e Inter si arrendono Per la Champions League vi sarà da attendere ancora un po’, in quanto il calcio femminile all’estero è più avanti rispetto al nostro. Detto questo, il lavoro di Guarino è stato premiato con undial termine del. LEGGI ANCHE:, il "nuovo" acquisto pronto al rientro Rita Guarino, allenatrice della...

JuventusTV : Stefano #Braghin, Head of #JuventusWomen, tra il rinnovo di coach @ritaguari, il presente e il futuro delle biancon… - JuventusTV : #JuventusWomen pronte alla prossima sfida ?? L'allenamento delle bianconere verso #EmpoliJuve ?? On demand, qui ??… - forumJuventus : Cherubini: 'Juve U23, soli e orgogliosi costruiamo il futuro. Presto un secondo Stadium per loro e la… - salentino_86 : RT @JuventusTV: Stefano #Braghin, Head of #JuventusWomen, tra il rinnovo di coach @ritaguari, il presente e il futuro delle bianconere ???… - TheEnigma88 : RT @VS__Women: Ufficiale: @ritaguari rinnova con la #JuventusWomen fino al 2022! ??????? -