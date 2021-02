Juventus, sfuma l'arrivo del baby talento: resterà al Manchester United (Di giovedì 4 febbraio 2021) sfuma l'arrivo di Shola Shoretire alla Juventus: il baby talento firmerà un contratto da professionista con il Manchester United. Leggi su 90min (Di giovedì 4 febbraio 2021)l'di Shola Shoretire alla: ilfirmerà un contratto da professionista con il

cmercatoweb : ???? #Juventus, sfuma il nome di #Benzema per il futuro: vicino il rinnovo con il #RealMadrid - cmercatoweb : ????- ???? Addio all'obiettivo di mercato #Wijnaldum, sfuma l'affare per #Inter e #Juventus - 1000Cuori : ?? Calciomercato - Bologna, sfuma in extremis Rugani: l'ex Juventus va al Cagliari ?? - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, può sfumare un altro obiettivo per l’attacco - zazoomblog : Calciomercato Juventus patto Raiola-Barcellona: sfuma il sogno bianconero - #Calciomercato #Juventus #patto… -