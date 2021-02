Juventus, senti Marchisio: “Nel centrocampo bianconero vedrei bene sia Pogba che Locatelli…” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Claudio Marchisio, nonostante abbia ormai appeso gli scarpini al chiodo, resta sempre molto legato al mondo Juventus. L'ex centrocampista bianconero ha avuto modo di parlare della Vecchia Signora in ottica futura ai microfoni di TMW consigliando due possibili acquisti in vista della prossima campagna di trasferimenti.Juventus: i consigli di Marchisiocaption id="attachment 855173" align="alignnone" width="781" Claudio Marchisio (getty images)/captionIl Principino va dritto al punto e fa i nomi di Paul Pogba e Manuel Locatelli come futuri possibili innesti per la Juventus: "Sono giocatori tanto diversi. Paul conosce l’ambiente e a Torino ha lasciato uno splendido ricordo. Parliamo di un ragazzo che si è integrato benissimo con società, tifosi e compagni ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 febbraio 2021) Claudio, nonostante abbia ormai appeso gli scarpini al chiodo, resta sempre molto legato al mondo. L'ex centrocampistaha avuto modo di parlare della Vecchia Signora in ottica futura ai microfoni di TMW consigliando due possibili acquisti in vista della prossima campagna di trasferimenti.: i consigli dicaption id="attachment 855173" align="alignnone" width="781" Claudio(getty images)/captionIl Principino va dritto al punto e fa i nomi di Paule Manuel Locatelli come futuri possibili innesti per la: "Sono giocatori tanto diversi. Paul conosce l’ambiente e a Torino ha lasciato uno splendido ricordo. Parliamo di un ragazzo che si è integrato benissimo con società, tifosi e compagni ...

ItaSportPress : Juventus, senti Marchisio: 'Nel centrocampo bianconero vedrei bene sia Pogba che Locatelli...' -… - sbarellati : “Senti, Leonardo Bonucci, lo sai che se ti trovo in giro in macchina io ti tiro sotto?” SemiCit. #inter #Juventus… - Gabri_Juventus : RT @forumJuventus: Juve, senti De Sciglio: 'Vorrei restare al Lione' ??? - ItaSportPress : Inter, senti Berni: 'Contro la Juventus in Coppa Italia come due finali. Sullo scudetto e il post Handanovic...' -… - Massimi67339505 : @Carloalvino Se NON PARLI DI JUVENTUS...TI SENTI MALE...?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti Italia, senti Barella: 'Vogliamo vincere l'Europeo' - Poi si sofferma su Zaniolo

... centrocampista dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'DAZN', che ne ha pubblicato un estratto il giorno dopo la partita con la Juventus. Il centrocampista nerazzurro ha parlato ...

Juventus, senti Marianella: 'Pirlo è più forte di quello che raccontano'

Juventus, il celebre telecronista ha parlato della squadra bianconera e del suo condottiero Andrea Pirlo. Ecco cosa ha detto: Andrea Pirlo, allenatore della Juventus @Getty Juventus, il celebre telecronista di Sky Massimo Marianella ha parlato del tecnico bianconero Andrea Pirlo. Su Sky Sport 24 l'esperto telecronista ha analizzato la vittoria della compagine bianconera ...

Juventus, senti Marianella: “Pirlo è più forte di quello che raccontano” JuveLive Marchisio su TMW: “La Juve ha tante carte nel proprio mazzo”

Claudio Marchisio a TMW. Claudio, ha esaudito il sogno di ogni bambino che spera di giocare, e diventare una bandiera, nella squadra del cuore e della città di nascita. Si sente di ...

Inter-Juventus | la partita di Kulusevski | tanto in ombra quanto decisivo

Le foto più belle di #InterJuve sono qui: - TommasoCeleri : RT @mirkonicolino: Sentito ieri sera: 'Eh, ma all'#Inter mancavano Hakimi e Lukaku.' Inter-Juventus, la partita di Kulusevski: tanto in ombr ...

... centrocampista dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'DAZN', che ne ha pubblicato un estratto il giorno dopo la partita con la. Il centrocampista nerazzurro ha parlato ..., il celebre telecronista ha parlato della squadra bianconera e del suo condottiero Andrea Pirlo. Ecco cosa ha detto: Andrea Pirlo, allenatore della@Getty, il celebre telecronista di Sky Massimo Marianella ha parlato del tecnico bianconero Andrea Pirlo. Su Sky Sport 24 l'esperto telecronista ha analizzato la vittoria della compagine bianconera ...Claudio Marchisio a TMW. Claudio, ha esaudito il sogno di ogni bambino che spera di giocare, e diventare una bandiera, nella squadra del cuore e della città di nascita. Si sente di ...Le foto più belle di #InterJuve sono qui: - TommasoCeleri : RT @mirkonicolino: Sentito ieri sera: 'Eh, ma all'#Inter mancavano Hakimi e Lukaku.' Inter-Juventus, la partita di Kulusevski: tanto in ombr ...