Juventus-Roma (6 febbraio ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 4 febbraio 2021) Prima di tuffarsi in Champions League la Juve ha un calendario impegnativo, ha battuto l’Inter nell’andata di semifinale di coppa Italia e ritroverà i nerazzurri la prossima settimana, arriva la Roma allo Stadium e poi ci sarà il Napoli. Gare che daranno una dimensione alla stagione dei bianconeri che arrivano alla sfida contro i giallorossi InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 4 febbraio 2021) Prima di tuffarsi in Champions League la Juve ha un calendario impegnativo, ha battuto l’Inter nell’andata di semifinale di coppa Italia e ritroverà i nerazzurri la prossima settimana, arriva laallo Stadium e poi ci sarà il Napoli. Gare che daranno una dimensione alla stagione dei bianconeri che arrivano alla sfida contro i giallorossi InfoBetting: Scommesse Sportive e

juventusfc : Storia di #JuveRoma Storia di #DUELS - JuventusTV : Delle Alpi, Olimpico, Stadium: il personale record di @delpieroale contro i giallorossi. ?? Scopritelo on demand,… - Gazzetta_it : #Amarcord #JuveRoma e la guerra postuma per il gol (annullato) di #Turone - Yuro_23 : RT @KPMG_Italy: #Calcio in crisi causa #COVID19. 4 italiane tra i 10 club con la più elevata riduzione dell'utile nel 2020: Roma (-91,5 mln… - MarcoZH11 : RT @KPMG_Italy: #Calcio in crisi causa #COVID19. 4 italiane tra i 10 club con la più elevata riduzione dell'utile nel 2020: Roma (-91,5 mln… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma Juventus - Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Le probabili formazioni di Juventus - Roma JUVENTUS (4 - 4 - 2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo ROMA (3 ...

Manfredonia: 'Dzeko - Fonseca? Giudizi esagerati, sono cose che succedono'

Il doppio ex Lionello Manfredonia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare quello che sarà il big match di sabato, quello tra Juventus e Roma in programma allo Stadium alle ore 18. Oltre all'analisi tecnica della gara, Manfredonia è voluto tornare anche sulla questione tra Dzeko e Fonseca , queste le sue dichiarazioni: ' ...

Juventus-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Consigli fantacalcio: 5 difensori da schierare per la 21^ giornata di Serie A

Dubbi su chi schierare in questo turno di campionato? Cinque difensori consigliati al fantacalcio per la 21^ giornata di Serie A La seconda giornata del girone di ritorno è la prima dopo la chiusura d ...

Manfredonia: “Dzeko-Fonseca? Si sta esagerando, sono cose che succedono”

JUVENTUS ROMA DZEKO FONSECA MANFREDONIA – “Stanno facendo bene, sarà una partita aperta a tutti i risultati”. Queste le parole di Lionello Manfredonia, doppio ex di Roma e Juventus, che a Sky Sport ha ...

Le probabili formazioni di(4 - 4 - 2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo(3 ...Il doppio ex Lionello Manfredonia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare quello che sarà il big match di sabato, quello train programma allo Stadium alle ore 18. Oltre all'analisi tecnica della gara, Manfredonia è voluto tornare anche sulla questione tra Dzeko e Fonseca , queste le sue dichiarazioni: ' ...Dubbi su chi schierare in questo turno di campionato? Cinque difensori consigliati al fantacalcio per la 21^ giornata di Serie A La seconda giornata del girone di ritorno è la prima dopo la chiusura d ...JUVENTUS ROMA DZEKO FONSECA MANFREDONIA – “Stanno facendo bene, sarà una partita aperta a tutti i risultati”. Queste le parole di Lionello Manfredonia, doppio ex di Roma e Juventus, che a Sky Sport ha ...