Juventus | la data del ritorno in campo e il nuovo ruolo di Dybala

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Segnali positivi per Pirlo per quel che riguarda l’infortunio di. L’attaccante argentino potrebbe tornare a disposizione del tecnico bianconero in vista della prossima settimana. Tempi di recupero ancora da stabilire con assoluta certezza, ma l’infortunio dipotrebbe essere archiviato già in vista della prossima settimana. L’attaccante argentina scalda i motori e si prepara Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ?? | COPPA ITALIA Le date delle gare di andata e ritorno delle semifinali ?? - infoitsport : Calciomercato Juventus: rinnovo Ronaldo, rimandata la data dell'addio - romaforever_it : Juventus-Roma, Le Probabili Formazioni | Serie A - Stagione 2020/2021 - zazoomblog : Juventus-Roma Fonseca in conferenza stampa: data orario tv e streaming - #Juventus-Roma #Fonseca #conferenza - infoitsport : Calciomercato Juventus: rinnovo Ronaldo, rimandata la data dell'addio -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus data

Goal.com

Se lapunta a superare la Roma, la Lazio spera in un favore di Pirlo per tentare l'...nonostante le difficoltà ma non è bastato ai bookmakers per dare un po' di fiducia alla squadraa 8,...Nella sezione dedicata ai pronostici Serie A di Sportytrader , dove la Lazio èper favorita ... ore 15.00: Sassuolo - Spezia su Sky, SkyGo e NowTV Sabato 6 febbraio, ore 18.00:- Roma su ...La 21ª giornata verrà inaugurata venerdì sera dalla sfida tutta da seguire tra Fiorentina e Inter, di scena al Franchi. Dopo la vittoria rocambolesca nella gara di andata, con i nerazzurri che acciuff ...Dopo un giorno di pausa concesso da Mister Pirlo, la Juve è tornata al lavoro più determinata che mai per continuare la propria corsa anche ...