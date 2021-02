Juventus, il “nuovo” acquisto pronto al rientro (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il mercato di gennaio non ha portato grosse novità nella rosa della Juventus che ha deciso di concentrarsi esclusivamente sulle cessione acquistando solo giocatori per il proprio settore giovanile. La richiesta di Pirlo è caduta nel vuoto, Paratici infatti non è riuscito a dare al tecnico la quarta punta capace di far rifiatare il duo Morata-Ronaldo. LEGGI ANCHE: Juventus, in campo contro il razzismo Il tecnico bianconero è pronto a studiare nuove soluzioni in attesa di avere tutto il gruppo a disposizione. Kulusevki e Chiesa si sono alternati in attacco per poter permettere alla batteria di attaccanti bianconeri di usufruire di un po’ di riposo visti gli impegni ravvicinati. Juventus, Pirlo aspetta il suo attaccante Paulo Dybala, attaccante della JuventusIl “nuovo” ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il mercato di gennaio non ha portato grosse novità nella rosa dellache ha deciso di concentrarsi esclusivamente sulle cessione acquistando solo giocatori per il proprio settore giovanile. La richiesta di Pirlo è caduta nel vuoto, Paratici infatti non è riuscito a dare al tecnico la quarta punta capace di far rifiatare il duo Morata-Ronaldo. LEGGI ANCHE:, in campo contro il razzismo Il tecnico bianconero èa studiare nuove soluzioni in attesa di avere tutto il gruppo a disposizione. Kulusevki e Chiesa si sono alternati in attacco per poter permettere alla batteria di attaccanti bianconeri di usufruire di un po’ di riposo visti gli impegni ravvicinati., Pirlo aspetta il suo attaccante Paulo Dybala, attaccante dellaIl “” ...

