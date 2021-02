Juventus | Danilo è sicuro | “La sfida con l’Inter ci ha fatto riflettere | adesso siamo più consapevoli della nostra forza”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Laha acquisito consapevolezza.Ecco le parole di, intervenuto in merito al doppio confronto avuto con l'Inter in Serie A e in Coppa Italia. Il difensore brasilianoha parlato così ai microfoni di Sky Sport:“Un po’ di tutto, l’atteggiamento mentale va incontro a quello che facciamo sul campo. Quella sconfitta è stata dura per noi, ma da un paio di partite stavamo giocando bene, con un bell’atteggiamento. Secondo me, le squadre che credono nel proprio gioco, sono quelle che da una sconfitta imparano qualcosa e cambiano atteggiamento ed è quello che abbiamo“.

