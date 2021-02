Juventus | Chiellini | “Ibrahimovic miglior nemico In campo ho sdoppiamento personalità”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “? Devo trovare un rivale per dare il meglio. Stimo molto Zlatan, ci rispettiamo. Eravamo compagni nella mia prima stagione alla. Mai avuto paura di affrontarlo, mai fatto un passo indietro. Poi è diventatoassoluto passando all’Inter, poi semplice avversario al Milan o in Nazionale. Ildella mia carriera, senza dubbio”. In un’intervista concessa a So Foot, Giorgioha affrontato diversi temi interessanti, tra i quali quelli legati al suo avversario più forte, che individua in Zlatan, o al fatto che fuori dalha unaben diversa da quella che traspare dalle sue partite con la maglia della: “Personalmente ho una sorta di ...

Commenta per primo Giorgio, difensore e capitano della, si racconta al mensile francese So Foot . Lo fa spaziando tra passato, presente e futuro. E partendo dai trucchi del mestiere: 'Per vincere i duelli ...Una carriera legata alla maglia della, di cui è diventato capitano e bandiera. E pensare che la sua vita avrebbe potuto prendere ... Un curioso aneddoto cheha raccontato al mensile ...Salvo cambi dell’ultima ora, Pirlo si affiderà ai senatori Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Danilo. Morata-Ronaldo. Abbondanza che Pirlo, in attesa di Dybala, non ha ancora in attacco McKennie , ...“Ibrahimovic? Devo trovare un rivale per dare il meglio. Stimo molto Zlatan, ci rispettiamo. Eravamo compagni nella mia prima stagione alla Juventus. Mai avuto paura di affrontarlo, mai fatto un passo ...