Juventus | bestemmia sul gol di Lautaro | nuovo deferimento per Buffon?

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Una nuovarischia di mettere nei guai Gianluigi. L’episodio è avvenuto nel corso della semifinale di Coppa Italia Gianluigirischia unper blasfemia dopo quella che gli è stata inflitta dal Procuratore Federale per lapronunciata durante Parma-del 19 dicembre 2020. Ai riportare la notizia è Corriere dello Sport segnalando che il portiere bianconero, in occasione della gara di Coppa Italia contro l’Inter, avrebbeto sul gol realizzato daMartinez. Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : Bestemmia dopo il gol di Lautaro: #Buffon rischia un altro deferimento #InterJuve - tuttosport : Bestemmia in #InterJuve, #Buffon rischia altro deferimento ?? - OdeonZ__ : Bestemmia dopo il gol di Lautaro: Buffon rischia un altro deferimento - misorecordsuk : Buffon bestemmia dopo il gol di Lautaro: rischia un altro deferimento #Juve #Juventus - nullanullino : RT @Gazzetta_it: Bestemmia dopo il gol di Lautaro: #Buffon rischia un altro deferimento #InterJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus bestemmia

Una nuovarischia di mettere nei guai Gianluigi Buffon. L'episodio è avvenuto nel corso della semifinale di Coppa ItaliaIl portiere della, già deferito per avere pronunciato una espressione blasfema durante Parma - Juve dello scorso 19 dicembre, sarebbe di nuovo inciampato in un'altraieri sera ...Gianluigi Buffon avrebbe proferito un'espressione blasfema in occasione della rete di Lautaro in Inter-Juventus: possibile un nuovo deferimento.Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sulla morte di Diego Armando Maradona. Sotto accusa è finito il comporta ...