Just Eat, dopo le lotte il contratto di lavoro dipendente (Di venerdì 5 febbraio 2021) Assunzioni con contratto di lavoro dipendente al via per Just Eat, la piattaforma di consegna di cibo a domicilio, a partire da marzo prossimo, per ora in Lombardia, e a partire da Monza, la prima città dove sarà adottato il contratto chiamato «Scoober» già attivo in 12 paesi e in oltre 140 città, con più di 19 mila riders. I ciclo-fattorini godranno delle tutele dei lavoratori dipendenti: un compenso orario, ferie, malattia, maternità/paternità, indennità per lavoro notturno, e festivi, coperture … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Assunzioni condial via perEat, la piattaforma di consegna di cibo a domicilio, a partire da marzo prossimo, per ora in Lombardia, e a partire da Monza, la prima città dove sarà adottato ilchiamato «Scoober» già attivo in 12 paesi e in oltre 140 città, con più di 19 mila riders. I ciclo-fattorini godranno delle tutele dei lavoratori dipendenti: un compenso orario, ferie, malattia, maternità/paternità, indennità pernotturno, e festivi, coperture … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

fattoquotidiano : Just Eat, prime assunzioni in Lombardia dal prossimo marzo. I riders saranno a tutti gli effetti lavoratori dipende… - repubblica : Per la prima volta un contratto per i rider: Just Eat li assumerà come lavoratori dipendenti - sole24ore : Just Eat: i rider saranno assunti con contratto, compenso di 9 euro l’ora. Cgil: ora Ccln - Failbetter6 : Bravi. Così si fa. Ordiniamo con Just Eat. - Keynesblog : RT @Alederossi1: Svolta Just Eat, rider assunti come dipendenti. Si parte a Monza da marzo -