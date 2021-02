Just Eat, a marzo l’assunzione dei primi rider in Italia (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Just Eat ha annunciato che assumerà i primi rider in Italia a partire da marzo. L’azienda di consegna di cibo a domicilio ha spiegato che i primi contratti di lavoro subordinato con il modello Scoober – che prevede l’inquadramento dei rider come lavoratori dipendenti – riguarderà i rider di Monza, in Lombardia, e si estenderà nel corso del 2021 ad altre 22 città. Il modello è già presente in 12 paesi del gruppo e in oltre 140 città, con più di 19mila riders. “Una scelta – spiega in una nota Just Eat – che consentirà loro di avere tutti i vantaggi e le tutele tipiche dei lavoratori dipendenti, e condizioni di assunzione eque tra cui: un compenso orario, ferie, malattia, maternità/paternità, indennità per ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) –Eat ha annunciato che assumerà iina partire da. L’azienda di consegna di cibo a domicilio ha spiegato che icontratti di lavoro subordinato con il modello Scoober – che prevede l’inquadramento deicome lavoratori dipendenti – riguarderà idi Monza, in Lombardia, e si estenderà nel corso del 2021 ad altre 22 città. Il modello è già presente in 12 paesi del gruppo e in oltre 140 città, con più di 19milas. “Una scelta – spiega in una notaEat – che consentirà loro di avere tutti i vantaggi e le tutele tipiche dei lavoratori dipendenti, e condizioni di assunzione eque tra cui: un compenso orario, ferie, malattia, maternità/paternità, indennità per ...

