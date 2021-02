Jomi Salerno, oggi il secondo giro di tamponi: preoccupazione per la trasferta di Oderzo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutipreoccupazione in casa Jomi Salerno alla vigilia dell’importante trasferta sul campo della Mechanic System Oderzo, seconda forza del campionato proprio alle spalle del team salernitano. Solo al termine del secondo giro di tamponi programmato nel pomeriggio emergerà con chiarezza il quadro della situazione già abbastanza delicata alla luce delle accertate positività al Covid 19 registrate negli ultimi giorni. “Attendiamo l’esito dei tamponi – osserva il tecnico Laura Avram – ma non nascondo un velo di preoccupazione per quello che è successo in questi giorni. Davvero facciamo fatica a capire cosa sia potuto accadere in quest’ultima settimana dopo che all’ultimo test, effettuato giovedì 28 dopo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiin casaalla vigilia dell’importantesul campo della Mechanic System, seconda forza del campionato proprio alle spalle del team salernitano. Solo al termine deldiprogrammato nel pomeriggio emergerà con chiarezza il quadro della situazione già abbastanza delicata alla luce delle accertate positività al Covid 19 registrate negli ultimi giorni. “Attendiamo l’esito dei– osserva il tecnico Laura Avram – ma non nascondo un velo diper quello che è successo in questi giorni. Davvero facciamo fatica a capire cosa sia potuto accadere in quest’ultima settimana dopo che all’ultimo test, effettuato giovedì 28 dopo ...

ottopagine : Jomi Salerno, c'è preoccupazione in vista del secondo tampone #Salerno - ottopagine : Jomi Salerno implacabile, battuto anche il Leno #Salerno - ottopagine : Jomi Salerno, sfida interna contro il Leno #Salerno - SalernoSport24 : #SerieA Beretta: domani la Jomi PDO Salerno ospita Leno per tentare l'allungo in classifica. #FIGH #Handball -

Ultime Notizie dalla rete : Jomi Salerno Jomi, vittoria casalinga contro Leno. Primo gol in serie A Beretta per la giovane Giada Chianese.

Netta vittoria della Jomi Salerno che supera la Pallamano Leno tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo con il punteggio finale di 39 a 19 nel match valevole quale quarta giornata di ritorno della serie ...

pallamano - serie Beretta : sempre Salerno avant, Padova vince ancora

31/01/2021 A una settimana dal big match tra Mechanic System Oderzo e la Jomi Salerno, la lotta per il vertice della Serie A Beretta femminile non subisce scossoni. La 17giornata, che però attende la sfida di domani (domenica) tra Brixen Sudtirol e Cassa Rurale Pontinia, ...

Jomi Salerno, incubo Covid: accertate diverse positività - Sport la Città di Salerno Jomi Salerno, oggi il secondo giro di tamponi: preoccupazione per la trasferta di Oderzo

Preoccupazione in casa Jomi Salerno alla vigilia dell’importante trasferta sul campo della Mechanic System Oderzo, seconda forza del campionato proprio alle spalle del team salernitano. Solo al termin ...

Due positive, squadra messa in quarantena

Sono tutte in quarantena le atlete della Santarelli Cingoli che sta partecipando al campionato di serie A di pallamano. Due giocatrici sono risultate positive al Covid-19, quindi l’Asl, dopo i risulta ...

Netta vittoria dellache supera la Pallamano Leno tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo con il punteggio finale di 39 a 19 nel match valevole quale quarta giornata di ritorno della serie ...31/01/2021 A una settimana dal big match tra Mechanic System Oderzo e la, la lotta per il vertice della Serie A Beretta femminile non subisce scossoni. La 17giornata, che però attende la sfida di domani (domenica) tra Brixen Sudtirol e Cassa Rurale Pontinia, ...Preoccupazione in casa Jomi Salerno alla vigilia dell’importante trasferta sul campo della Mechanic System Oderzo, seconda forza del campionato proprio alle spalle del team salernitano. Solo al termin ...Sono tutte in quarantena le atlete della Santarelli Cingoli che sta partecipando al campionato di serie A di pallamano. Due giocatrici sono risultate positive al Covid-19, quindi l’Asl, dopo i risulta ...