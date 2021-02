Jessica Aidi | shooting bollente Gli scatti di Lady Verratti lasciano i social a bocca aperta

margaux_trd : Jessica Aidi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Aidi

Golssip

(Instagram)spettacolare in costume da bagno . Nata a Montpellier , nel Sud della Francia , l'avvenente top model transalpina, legata sentimentalmente al calciatore del PSG ...Commenta per primo Marco Verratti ha fatto il grande passo e in una location d'eccezione come Marrakech ha chiesto alla bellissima compagnadi sposarlo. Lettere infuocate nel deserto e il grandi sì per un futuro insieme. Ecco le foto della proposta e della splendidanella nostra gallery.La fidanzata di Marco Verratti, Jessica Aidi, che a breve convolerà a nozze con il centrocampista del Psg, ha rilasciato un'intervista a "Le Parisien.“Il Marco che ho in casa non è affatto il Verratti che vedete in campo”. Lo ha raccontato Jessica Aidi, sua fidanzata e promessa sposa, ai microfoni del quotidiano francese Le Parisien. La coppia è se ...