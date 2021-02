Jesé mette paura al Paris Saint-Germain | “Mbappé vuole il Real Madrid e Cristiano Ronaldo è il suo idolo”

(Di giovedì 4 febbraio 2021)Rodriguez è passato al Las Palmas dopo la risoluzione del contratto con il. Il "bad boy", ex anche del, ha rilasciato un'intervista a Radio Marca nella quale si è soffermato parecchio anche sull'ex compagno a Parigi Kylian, da tempo accostato proprio ai blancos in ottica calciomercato.e il futuro dicaption id="attachment 1044727" align="alignnone" width="727"(getty images)/captionNon ha frenato le sue parolechegrandeai parigini in merito al destino dell'enfant prodige: "? Luidavvero andare al. ...

Jesé Rodriguez, esterno ex Paris Saint-Germain, oggi al Las Palmas, parla di Kylian Mbappé, stella dei parigini: 'Vuole davvero andare al Real Madrid. Il suo idolo è sempre stato Cristiano Ronaldo.

