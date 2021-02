Italia’s Got Talent 2021 le esibizioni del 3 febbraio dal bollente Duo Paradise al Loco Muy Moi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Italia’s Got Talent 2021 le esibizioni della puntata del 3 febbraio dal Loco Muy Moi al bollente duo Paradise La seconda puntata di Italia’s Got Talent 2021 è stata ricca di esibizioni, momenti commoventi, momenti emozionanti ma anche momenti divertenti. Oltre alle 3 sorelle che i giudici hanno deciso di portare in finale (guarda qui), abbiamo visto Mara Maionchi giocare con il Mago Nikolas (lo trovi qui) ma anche scappare dai serpenti (qui), abbiamo visto un insolito batterista (lo trovi qui), una Crew che ha raccontato la pandemia (lo vedi qui) e un gruppo teatrale del carcere di Genova (qui). Ma c’è stato anche molto altro durante la puntata che vi vogliamo far rivivere e rivedere ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 4 febbraio 2021)Gotledella puntata del 3dalMuy Moi alduoLa seconda puntata diGotè stata ricca di, momenti commoventi, momenti emozionanti ma anche momenti divertenti. Oltre alle 3 sorelle che i giudici hanno deciso di portare in finale (guarda qui), abbiamo visto Mara Maionchi giocare con il Mago Nikolas (lo trovi qui) ma anche scappare dai serpenti (qui), abbiamo visto un insolito batterista (lo trovi qui), una Crew che ha raccontato la pandemia (lo vedi qui) e un gruppo teatrale del carcere di Genova (qui). Ma c’è stato anche molto altro durante la puntata che vi vogliamo far rivivere e rivedere ...

HnnIbl1 : @SkyTG24 Ed i giovani (fino ai 45enni purtoppo) pensano a Italia's Got Talent invece di seguire attivamente ciò che… - xhalamet : adesso chiamo la mediaset perché ha usato “i’ll be there for you” nella pubblicità di italia’s got talent - SkyTG24 : Italia's Got Talent 2021: cos'è successo nella seconda puntata - Marilen97832318 : RT @BObliterato: Ieri sera il Kapitone riusciva a dire una cosa e l'esatto contrario nella stessa frase oppure a dare la colpa a due sogget… - acamilli : RT @BObliterato: Ieri sera il Kapitone riusciva a dire una cosa e l'esatto contrario nella stessa frase oppure a dare la colpa a due sogget… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Accordo Sky Amazon - Prime Video su Sky Q e NOW TV su Fire TV Stick Digital-News.it