Italia in giallo: consentita la consumazione nei ristoranti, no agli spostamenti tra Regioni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roberto Speranza, Ministro della Salute, ha firmato due nuove Ordinanze in data 29 gennaio e dal 1 febbraio è stato dichiarato, dopo settimane di attesa, il cambiamento di colore per varie Regioni Italiane. Regioni "gialle" e regole Attualmente, le Regioni in area gialla sono: la Calabria, l'Emilia-Romagna, la Lombardia, il Veneto, l'Abruzzo, la Campania, la Basilicata, il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Toscana, la Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Trento. Al contrario, la Sicilia, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Puglia, l'Umbria e la Sardegna sono in zona arancione. Ciò consentirà all'economia del nostro Paese di tirare un sospiro di sollievo, ma sarà doveroso monitorare minuziosamente l'andamento della curva di contagi da Covid; si attende, ...

