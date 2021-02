Ippolito | Spallanzani | “Vietare ristoranti e aerei a chi non si vaccina”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Valentina Dardari Il direttore scientifico dellodi Roma è certo che i cittadini abbiano capito l’importanza del vaccino Giuseppe, direttore scientifico dellodi Roma, è certo che i cittadini abbiano capito l’importanza del vaccino, peccato però che almeno per il momento sia proprio il farmaco a mancare. Chi sono i no-vax In una intervista a Repubblica,ha spiegato proprio che “il problema ora è la mancanza del vaccino. Fra gli over 80 nel Lazio si sono registrate 100mila prenotazioni solo il primo giorno. Ho fiducia che gli italiani abbiano capito l'importanza del vaccino. L'adesione al distanziamento, che da noi è elevata, dimostra che se le cose sono spiegate chiaramente, vengono capite. Un'indagine dell'Ipsos con il World economic forum alla fine del 2020 ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ippolito (Spallanzani): 'Vietare cinema, aerei e ristoranti a chi non si vaccina | La metà delle morti… - dyd74 : RT @amArizona13: Ippolito direttore dello Spallanzani, suggerisce di impedire tutte le attività all'aperto, l'ingresso nei ristoranti, bar… - Mariann46409026 : RT @ImolaOggi: ??Covid, Ippolito (Spallanzani): “Vietare cinema, aerei e ristoranti a chi non si vaccina” - LorenzoZL74 : RT @amArizona13: Ippolito direttore dello Spallanzani, suggerisce di impedire tutte le attività all'aperto, l'ingresso nei ristoranti, bar… - GastoneSabba : RT @amArizona13: Ippolito direttore dello Spallanzani, suggerisce di impedire tutte le attività all'aperto, l'ingresso nei ristoranti, bar… -

Ultime Notizie dalla rete : Ippolito Spallanzani

L'esitazione non ha pesato nella prima fase della vaccinazione, il problema ora è la mancanza di dosi: questo il giudizio di Giuseppe. Il direttore scientifico dellodi Roma è intervenuto ai microfoni di Repubblica per fare il punto sulla campagna vaccinale ed ha analizzato le possibili problematiche legate ...Ristoranti, cinema, stadi e aerei vietati a chi non si sarà vaccinato contro il Covid . È la proposta lanciata dal direttore scientifico dell'ospedaledi Roma, Giuseppe, in un'intervista a Repubblica , in cui precisa che queste misure potranno essere eventualmente adottate solo quando il vaccino sarà disponibile per tutti, '...«Molte attività dovranno essere precluse a chi non è vaccinato – aggiunge – ristorante, cinema, stadio, aereo. Le misure potranno essere adottate quando il vaccino sarà disponibile per tutti, altrimen ...Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, è certo che i cittadini abbiano capito l’importanza del vaccino, peccato però che non ci sia.