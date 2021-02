“Io non lo faccio mai”. L’eredità, la confessione di Flavio Insinna. In tanti avrebbero detto il contrario. Telespettatori allibiti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Niente da fare stavolta: niente colpo grosso a L’eredità, il gioco che intrattiene i Telespettatori di Rai1 dalle 18.40 fino all’edizione delle 20 del telegiornale. Affranto Flavio Insinna che è apparso sinceramente dispiaciuto per Andrea, il campione in carica che non è riuscito a indovinare la risposta corretta all’atto finale, quello ormai celebre della ghigliottina. Prima di svelare al concorrente la mancata vittoria, il conduttore di Rai1 ha voluto fare una piccola confidenza a tutti i suoi seguaci. Ha detto: “La risposta che hai dato è ancora coperta – ha dichiarato – il brivido c’è per tutti. Non guardo la risposta per potermi godere il finale”. Il brivido però stavolta c’è stato solo in parte, dato che non si è concretizzato con il trionfo del campione in carica, che ha dovuto ingoiare una ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Niente da fare stavolta: niente colpo grosso a, il gioco che intrattiene idi Rai1 dalle 18.40 fino all’edizione delle 20 del telegiornale. Affrantoche è apparso sinceramente dispiaciuto per Andrea, il campione in carica che non è riuscito a indovinare la risposta corretta all’atto finale, quello ormai celebre della ghigliottina. Prima di svelare al concorrente la mancata vittoria, il conduttore di Rai1 ha voluto fare una piccola confidenza a tutti i suoi seguaci. Ha: “La risposta che hai dato è ancora coperta – ha dichiarato – il brivido c’è per tutti. Non guardo la risposta per potermi godere il finale”. Il brivido però stavolta c’è stato solo in parte, dato che non si è concretizzato con il trionfo del campione in carica, che ha dovuto ingoiare una ...

ladyonorato : Ditemi voi se tutto questo non basta per mandare a casa, subito, e a processo subito dopo, Conte e Speranza. - Benji_Mascolo : Se ci penso adesso che tra poche ore annuncio l’album.. faccio ancora fatica a crederci. Non vi posso raccontare og… - matteosalvinimi : #Salvini: Governo di unità nazionale? Per fare cosa? Come faccio ad andare con un PD che vuole cancellare i… - arique80 : RT @leftiscooler: “IO NON SONO ANTIEUROPEISTA” #ottoemezzo vabbè ragazzi io non ce la faccio - YJNG0TH : sono stanca vi giuro non ce la faccio più -