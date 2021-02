Investire in Bitcoin: quanti soldi si possono fare? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una delle domande più comuni, è quanti soldi si possono guadagnare se si investe in Bitcoin. L’acquisto di Bitcoin può ripagare in grande. Ma, il tutto dipende da molti fattori legati al mercato delle criptovalute e alle fluttuazioni dei prezzi, come pure anche dall’importo che si investe e dal broker che si è scelto. In effetti, è da tener presente che è sempre difficile prevedere a breve termine, l’evoluzione del suo prezzo, come per qualsiasi asset elencato in un mercato. Ad esempio, se si investono 100 euro su Bitcoin e il suo prezzo aumenta del 10% al mese, si riceverà un profitto mensile di 10 euro, o 120 euro in un anno. Per un investimento di 1.000 euro, il guadagno è 10 volte superiore. Quando si tratta di massimizzare i propri profitti, sarebbe opportuno, anche, scegliere un ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una delle domande più comuni, èsiguadagnare se si investe in. L’acquisto dipuò ripagare in grande. Ma, il tutto dipende da molti fattori legati al mercato delle criptovalute e alle fluttuazioni dei prezzi, come pure anche dall’importo che si investe e dal broker che si è scelto. In effetti, è da tener presente che è sempre difficile prevedere a breve termine, l’evoluzione del suo prezzo, come per qualsiasi asset elencato in un mercato. Ad esempio, se si investono 100 euro sue il suo prezzo aumenta del 10% al mese, si riceverà un profitto mensile di 10 euro, o 120 euro in un anno. Per un investimento di 1.000 euro, il guadagno è 10 volte superiore. Quando si tratta di massimizzare i propri profitti, sarebbe opportuno, anche, scegliere un ...

