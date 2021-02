Inter, tutti utili ma due indispensabili: quanto sono mancati Hakimi e Lukaku... (Di giovedì 4 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Inter : ?? | TOOOOROOOOOO!!! 9' - #Sanchez serve #Barella che mette al centro: #Lautaro anticipa tutti e trafigge Buffon!!!… - FBiasin : Comunque secondo me l’#Inter a 900 milioni è un affare perché #Barella, da solo, li vale tutti. - Inter : ?? | SQUADRA Tutti assieme sempre, @RomeluLukaku9! #InterJuventus ???? #FORZAINTER - VivInterNews : RT @internewsit: Coronavirus in Italia, bollettino del 4 febbraio: tutti i dati aggiornati - - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino del 4 febbraio: tutti i dati aggiornati - -