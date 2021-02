Inter, indiscrezione: Suning alla ricerca di 200 milioni per la crisi societaria (Di giovedì 4 febbraio 2021) indiscrezione che arriva da uno delle fondi più autorevoli in materia di finanza: Suning sarebbe alla ricerca di 200 milioni di euro per la crisi indiscrezione che arriva direttamente dal Financial Times. Secondo l’autorevole fonte del Regno Unito, Suning sarebbe alla ricerca di 200 milioni di euro per la crisi societaria che ha investito l’Inter. I motivi sarebbero da ricercare, ovviamente, nella pandemia che ha messo in ginocchio l’economia e anche dalle spese per i calciatori che non sarebbero state abbattute anche per colpa del blocco finanziario del governo cinese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021)che arriva da uno delle fondi più autorevoli in materia di finanza:sarebbedi 200di euro per lache arriva direttamente dal Financial Times. Secondo l’autorevole fonte del Regno Unito,sarebbedi 200di euro per lache ha investito l’. I motivi sarebbero dare, ovviamente, nella pandemia che ha messo in ginocchio l’economia e anche dalle spese per i calciatori che non sarebbero state abbattute anche per colpa del blocco finanziario del governo cinese. Leggi su Calcionews24.com

classcnbc : #INTER: ACQUIRENTE IN VISTA? Bc Partners avrebbe presentato un’offerta vincolante per l’acquisto dell’Inter. Valu… - riddick1979 : Certo come no... Oggi è #Mubadala domani però giochiamo con i gobbi, quindi in mattinata ci sarà l'indiscrezione d… - MarcoZH11 : La Gazzetta dello Sport conferma l'indiscrezione data dal Corriere dello Sport: è la Rotschild Italia la banca che… - BombeDiVlad : ????INDISCREZIONE #LBDV - #Inter, per arrivare a #Dzeko bisogna piazzare #Pinamonti ???? Le ultime sull’affare con la… - cavalierepadano : RT @Interismo8: Ho provato a riprodurre il nuovo logo dell'Inter secondo l'indiscrezione uscita ieri. Se fosse così vi piacerebbe? #InterL… -