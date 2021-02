Inter, BC Partners non si arrende: presto nuova offerta a Suning. I dettagli (Di giovedì 4 febbraio 2021) BC Partners pronto ad una nuova offerta a Suning per prendersi l’Inter Il no arrivato qualche giorno fa non ferma l’Interesse del fondo britannico BC Partners nei confronti dell’Inter. Anzi. Secondo quanto riportato dal portale Calcio&Finanza, sarebbe pronta una nuova offerta da recapitare a Suning. “Secondo le fonti vicine al gruppo cinese, lo stop sarebbe arrivato per una divergenza tra le valutazioni dell’Inter tra le due parti: Suning ha investito oltre 600 milioni nel club e non vuole uscire con minusvalenze o comunque con un incasso svilente, considerando anche il lavoro a livello non solo sportivo ma anche di marketing in questi quattro anni e mezzo di ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) BCpronto ad unaper prendersi l’Il no arrivato qualche giorno fa non ferma l’esse del fondo britannico BCnei confronti dell’. Anzi. Secondo quanto riportato dal portale Calcio&Finanza, sarebbe pronta unada recapitare a. “Secondo le fonti vicine al gruppo cinese, lo stop sarebbe arrivato per una divergenza tra le valutazioni dell’tra le due parti:ha investito oltre 600 milioni nel club e non vuole uscire con minusvalenze o comunque con un incasso svilente, considerando anche il lavoro a livello non solo sportivo ma anche di marketing in questi quattro anni e mezzo di ...

