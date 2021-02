Innovazione e infrastrutture digitali. Il Draghi pensiero che serve all’Italia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Due anni fa, alla vigilia dell’ingresso di Cdp in Telecom, con il presidente nazionale di Confassociazioni, Angelo Deiana, su Il Foglio abbiamo chiesto l’istituzione di un ministero per la digitalizzazione proprio sull’esempio della Germania e della Francia, le cui Casse depositi investono da anni nelle infrastrutture digitali. La Grosse Koalition di Angela Merkel aveva appena istituito un ministero per gli Affari digitali, attribuendogli tutti i poteri per gestire e coordinare le risorse previste nel Piano nazionale della digitalizzazione con cui il governo tedesco prevedeva di attrarre investimenti pubblici e privati per 100 miliardi, con l’obiettivo di trasformare la Germania in una Gigabit society entro il 2025. La nostra proposta voleva stimolare un percorso strutturato che avviasse anche in ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021) Due anni fa, alla vigilia dell’ingresso di Cdp in Telecom, con il presidente nazionale di Confassociazioni, Angelo Deiana, su Il Foglio abbiamo chiesto l’istituzione di un ministero per lazzazione proprio sull’esempio della Germania e della Francia, le cui Casse depositi investono da anni nelle. La Grosse Koalition di Angela Merkel aveva appena istituito un ministero per gli Affari, attribuendogli tutti i poteri per gestire e coordinare le risorse previste nel Piano nazionale dellazzazione con cui il governo tedesco prevedeva di attrarre investimenti pubblici e privati per 100 miliardi, con l’obiettivo di trasformare la Germania in una Gigabit society entro il 2025. La nostra proposta voleva stimolare un percorso strutturato che avviasse anche in ...

