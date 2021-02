Inizia l’operazione ‘centrodestra europeista’ | e chi meglio di Renzi a guidare l’alleanza?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) di Emilio Passarelli Assorbita la rabbia e i mal di pancia per gli eventi politici vissuti due giorni fa, non resta che osservare cosa sia veramente andato in porto a seguito dello scenario di ieri.Mario Draghi era predestinata a realizzarsi sia per i motivi dettati da Mattarella, sia per creare le fondamenta di un nuovo centrodestra europeista, che scalzi il sovranismo italiano. Anche in quest’ottica, forse va visto, l’addio al M5S da parte di Emilio Carelli con l’intenzione di creare un nuovo gruppo appunto che faccia capo ad un centro destra fortemente europeista e con il senno di poi si potrebbe spiegare anche il fallimento della “operazione costruttori”. Infatti la costruzione di questo fantomatico gruppo non è mai decollata proprio perché coloro i quali erano i più naturali esecutori, presenti nel centrodestra, sono stati subito bloccati da ...