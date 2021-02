Indignazione | un’emozione sconosciuta agli italiani?

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “Ma perché non vi indignate?”, mi ha chiesto l’altro giorno Valérie, una collega parigina. Si riferiva alla situazione politica italiana, all’esplosione della crisi di governo in piena emergenza pandemica, all’irresponsabilità ostentata e perseverata a suo parere da alcuni politici (o politicanti?). Forse perché non siamo francesi, mi è passato per la mente di risponderle, considerando che oramai da tempo non abbiamo più la loro (buona) abitudine di attuare i famigerati scioperi collettivi quando è necessario fare capire al governo che le cose vanno cambiate. Ma poi ho riflettuto sulle sue parole. E ho pensato che per indignarsi è necessario conoscere di cosa si stia parlando. Proviamo a rifletterci sociologicamente. L’che nasce, individualmente o collettivamente, in seguito al verificarsi di un ...