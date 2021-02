India, il 56% della popolazione di Delhi ha già contratto il virus (Di giovedì 4 febbraio 2021) Oltre la metà della popolazione di Delhi e della sua regione ha contratto il Coronavirus: è quanto emerge da un sondaggio eseguito dal governo locale, riporta la Cnn. Secondo l’indagine, effettuata su un campione di 28mila persone tra il 15 e il 23 gennaio, gli anticorpi sono stati rilevati nel 56,13 per cento della popolazione, ha detto il ministro della Sanità di Delhi, Satyendar Jain. “Il sondaggio precedente aveva trovato una sieroprevalenza del 25-26 per cento – ha commentato Jain -. Ciò significa che Delhi si sta avvicinando all’immunità di gregge”. Secondo il ministero della Sanità Indiano nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11.039 nuovi casi di ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Oltre la metàdisua regione hail Corona: è quanto emerge da un sondaggio eseguito dal governo locale, riporta la Cnn. Secondo l’indagine, effettuata su un campione di 28mila persone tra il 15 e il 23 gennaio, gli anticorpi sono stati rilevati nel 56,13 per cento, ha detto il ministroSanità di, Satyendar Jain. “Il sondaggio precedente aveva trovato una sieroprevalenza del 25-26 per cento – ha commentato Jain -. Ciò significa chesi sta avvicinando all’immunità di gregge”. Secondo il ministeroSanitàno nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11.039 nuovi casi di ...

