"In quattro mesi passaporto sanitario per chi si vaccina". L'annuncio del governo danese (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – La Danimarca ha reso nota l'intenzione di volere introdurre il cosiddetto «passaporto sanitario» digitale, che documenterà l'avvenuta vaccinazione contro il Covid e consentirà, a chi ne è provvisto, di poter ritornare alla vita di prima. Lo scopo di tale documentazione sarà quello «di facilitare il rilancio della vita pubblica e aziendale» di una popolazione stremata dalle continue restrizioni a contenimento dell'epidemia di Sars-CoV-2. Tante perplessità intorno al passaporto sanitario La notizia ha destato in molti fortissime perplessità. Il timore principale è che la misura possa tradursi in una limitazione dei diritti e delle facoltà degli individui, una indebita coercizione che potrebbe – per paradosso – rendere meno popolari e più invisi alla popolazione i vaccini.

