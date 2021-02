In Italia il covid ha ucciso più di 90 mila persone (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - In lieve aumento i nuovi casi covid in Italia: sono 13.659 i positivi di oggi, contro 13.189 di ieri, ma con 9mila tamponi in meno, 270.142. Il tasso di positività sale per il secondo giorno di fila al 5% (ieri 4,7%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 422 (ieri 476), con il totale delle vittime che supera quota 90mila, 90.241 in tutto. Tornano ad aumentare lievemente le terapie intensive, 6 in più (ieri -69) con 147 ingressi del giorno, e sono 2.151. Ancora in calo invece i ricoveri ordinari, 328 in meno (ieri -246), che tornano sotto quota 20mila per la prima volta dal 2 novembre scorso, 19.743 in tutto. La regione con più casi nelle 24 ore è la Lombardia (+1.746), seguita da Campania (+1.544), Emilia Romagna (+1.192), Lazio (+1.174) e ... Leggi su agi (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - In lieve aumento i nuovi casiin: sono 13.659 i positivi di oggi, contro 13.189 di ieri, ma con 9tamponi in meno, 270.142. Il tasso di positività sale per il secondo giorno di fila al 5% (ieri 4,7%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 422 (ieri 476), con il totale delle vittime che supera quota 90, 90.241 in tutto. Tornano ad aumentare lievemente le terapie intensive, 6 in più (ieri -69) con 147 ingressi del giorno, e sono 2.151. Ancora in calo invece i ricoveri ordinari, 328 in meno (ieri -246), che tornano sotto quota 20per la prima volta dal 2 novembre scorso, 19.743 in tutto. La regione con più casi nelle 24 ore è la Lombardia (+1.746), seguita da Campania (+1.544), Emilia Romagna (+1.192), Lazio (+1.174) e ...

Agenzia_Ansa : I contagi schizzano di nuovo in alto. A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - Tg3web : Oltre ai vaccini, per la lotta al covid si deve puntare sulle cure. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato l'ok agl… - mrcrto : RT @ImolaOggi: Covid, vaccino Pfizer: in Italia segnalati 7.811 eventi avversi 'gravi' - CosenzaChannel : Il dato, dicono gli analisti economici, potrebbe però subire un tracollo con le rilevazioni del primo trimestre del… -