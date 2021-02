“In Costiera Amalfitana il Progetto Pilota per la mitigazione dal rischio idrogeologico” (Di giovedì 4 febbraio 2021) di Pina Ferro “Mapperemo ben 6.7 kmq di territorio su Minori e realizzeremo più azioni in contemporanea: studi geologici e geomorfologici per migliorare la qualità della vita, la sicurezza, tutelare il patrimonio ed il turismo”. Lo ha annunciato ora, Andrea Reale, sindaco di Minori in Costiera Amalfitana. “Una Costiera Amalfitana che mitiga anche il rischio idrogeologico. Reputo di grande livello e corretto l’appello lanciato ieri dal Distretto Turistico della Costiera Amalfitana all’unità per tutelare il patrimonio ambientale – ha continuato Reale – e naturalistico della Costiera Amalfitana. Deve partire un tavolo tecnico che metta al centro in senso ampio la programmazione e la pianificazione della ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 4 febbraio 2021) di Pina Ferro “Mapperemo ben 6.7 kmq di territorio su Minori e realizzeremo più azioni in contemporanea: studi geologici e geomorfologici per migliorare la qualità della vita, la sicurezza, tutelare il patrimonio ed il turismo”. Lo ha annunciato ora, Andrea Reale, sindaco di Minori in. “Unache mitiga anche il. Reputo di grande livello e corretto l’appello lanciato ieri dal Distretto Turistico dellaall’unità per tutelare il patrimonio ambientale – ha continuato Reale – e naturalistico della. Deve partire un tavolo tecnico che metta al centro in senso ampio la programmazione e la pianificazione della ...

positanonews : Covid-19 in costiera amalfitana, sono 3 i nuovi positivi tra le #news - VELOSPORT1960 : L'obiettivo è mitigare il rischio idrogeologico, studi geologici e geomorfologici per migliorare la qualità della v… - AnyVitale : Uno scorcio dall'alto di un tratto della costiera Amalfitana #amalficoast - _malumarco : RT @jazz_life_love: Il sole che sorge è sempre una speranza ... ___ ?? myphoto - Alba a Cetara (costiera amalfitana- Salerno,Italia) https:… - positanonews : Covid-19 in costiera amalfitana, sono 3 i nuovi positivi -