Impresa al tempo del Coronavirus: la nuova linea di dispositivi anti-virus dietro il successo della Interconsult (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Bologna 4 febbraio 2021) - Bologna, 4 Febbraio 2021. Dopo l'abbattersi del Coronavirus sull'economia del mondo, che sta falcidiando migliaia di imprese, un'azienda italiana non si è persa d'animo, ha aggiunto decine di nuovi articoli “anti-virus” al suo catalogo ed ora sta moltiplicando gli affari. È stata questa felice intuizione, e la capacità di adattarsi velocemente ai tempi, a premiare la Così mentre tante aziende stanno annaspando nel mare in tempesta dell'economia questa felice realtà italiana, che opera a Caravaggio, in provincia di Bergamo, ha dovuto ampliarsi velocemente e persino fare assunzioni grazie all'aggiunta a catalogo della La capacità di reazione all'avvio della pandemia Fin dal primo esordio del contagio la Interconsult, già nota fornitrice di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Bologna 4 febbraio 2021) - Bologna, 4 Febbraio 2021. Dopo l'abbattersi delsull'economia del mondo, che sta falcidiando migliaia di imprese, un'azienda italiana non si è persa d'animo, ha aggiunto decine di nuovi articoli “” al suo catalogo ed ora sta moltiplicando gli affari. È stata questa felice intuizione, e la capacità di adattarsi velocemente ai tempi, a premiare la Così mentre tante aziende stanno annaspando nel mare in tempesta dell'economia questa felice realtà italiana, che opera a Caravaggio, in provincia di Bergamo, ha dovuto ampliarsi velocemente e persino fare assunzioni grazie all'aggiunta a catalogoLa capacità di reazione all'avviopandemia Fin dal primo esordio del contagio la, già nota fornitrice di ...

lauraboldrini : Dati #Istat scattano una fotografia drammatica della condizione femminile. Nel mese di dicembre: 101mila lavorato… - pixiedixi : @paolaxmi #lipogiro #fallimento/m impresa mondiale movimento moto tempo spezzato moltiplicato/azione matematica a… - LiderMaximo1 : @90ordnasselA Per non parlare della grande vittoria in Supercoppa con un rigore sbagliato da Insigne e un miracolo… - CampaioliGiulia : RT @lauraboldrini: Dati #Istat scattano una fotografia drammatica della condizione femminile. Nel mese di dicembre: 101mila lavoratori in… - Dreyfusti : Ma Fratoianni ha mai gestito un'impresa ? Sa che vuol dire ridurre il tempo del lavoratore a parità di stipendio? I… -