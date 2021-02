Il weekend in zona gialla e le ordinanze anti movida nelle città (Di giovedì 4 febbraio 2021) Spostamenti, bar, ristoranti, centri commerciali: ecco tutte le regole, in attesa del nuovo report sull'andamento dell'epidemia. Oltre ai divieti imposti dal governo, sono stati emanati alcuni ... Leggi su today (Di giovedì 4 febbraio 2021) Spostamenti, bar, ristor, centri commerciali: ecco tutte le regole, in attesa del nuovo report sull'andamento dell'epidemia. Oltre ai divieti imposti dal governo, sono stati emanati alcuni ...

MediasetTgcom24 : Covid, primo weekend in zona gialla: ecco cosa si potrà fare e le ordinanze anti-movida città per città #weekend… - 79_Alessio : RT @romatoday: Il weekend in zona gialla e le ordinanze anti movida nelle città - Notiziedi_it : Il weekend in zona gialla e le ordinanze anti movida nelle città - romatoday : Il weekend in zona gialla e le ordinanze anti movida nelle città - fabiocavagnera : RT @motorionline: Il prossimo #weekend l'Italia sarà per la maggior parte in #zonagialla, con spostamenti un po' più liberi Le regole e co… -