(Di giovedì 4 febbraio 2021) 'Non potendosi escludere che possano esserci altre vittime di reati analoghi, è opportuna la massima diffusione'

gaiaitaliacom : Milano, arrestato truffatore di una coppia di anziani coniugi - milanonewsgaia : Milano, arrestato truffatore di una coppia di anziani coniugi - gaiaitaliacom : Milano, arrestato truffatore di una coppia di anziani coniugi - giuliog : RT @romatoday: Il truffatore arrestato e l'appello della polizia: 'Ecco la sua foto, se lo riconoscete denunciate ora' - GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: Il truffatore arrestato e l'appello della polizia: 'Ecco la sua foto, se lo riconoscete denunciate ora' -

Ultime Notizie dalla rete : truffatore arrestato

'Non potendosi escludere che possano esserci altre vittime di reati analoghi, è opportuna la massima diffusione'Avrebbe sottratto circa 30 mila euro alla coppia di anziani vicini di casa facendo loro credere di dover effettuare versamenti all'amministrazione giudiziaria per ottenere il dissequestro del proprio ...L’uomo, un italiano di 54 anni, con un tranello ha spillato ai pensionati tutti i risparmi di una vita. Gli investigatori: «Eventuali altre vittime che lo riconoscano si facciano avanti e denuncino» ...Truffa due anziani, la polizia chiede massima condivisione della foto per trovare altre vittime. L’indagine è stata avviata su segnalazione telefonica arrivata a ottobre dello scorso anno.