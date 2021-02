Il team dell'Oms ha visitato il principale laboratorio di Wuhan: 'Trovati dati mai visti' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Continuano le indagini sul campo del team dell'Oms nel laboratorio di massima sicurezza dell'istituto di virologia di Wuhan. Per i risultati ci vorrà del tempo, ma si registrano nuovi progressi e "... Leggi su globalist (Di giovedì 4 febbraio 2021) Continuano le indagini sul campo del'Oms neldi massima sicurezza'istituto di virologia di. Per i risultati ci vorrà del tempo, ma si registrano nuovi progressi e "...

Agenzia_Italia : A Wuhan il team dell'Oms ha trovato 'dati mai visti' - ilVido : RT @Danilo_Suite24: Un gran piacere aver parlato di “Vendita al Front Desk”, stamattina, per il team dell’Europalace Hotel BW Signature Col… - rita68455390 : RT @SOSMedItalia: Alle prime luci dell'alba, la #OceanViking ha avvistato un'imbarcazione sovraffollata e in difficoltà, in acque internazi… - EleanaElefante : RT @SOSMedItalia: Alle prime luci dell'alba, la #OceanViking ha avvistato un'imbarcazione sovraffollata e in difficoltà, in acque internazi… - john33854028 : RT @john33854028: A Wuhan il team dell'Oms ha trovato "dati mai visti" -